"Nisam ja Tairović": Maca u crvenom sakou sa bombastičnom ženom došao na rođendan ćerke Saše Matića, pa potkačio pevačicu: A Tea grmi u haljini pripijenoj uz telo

Blic pre 3 sata
"Nisam ja Tairović": Maca u crvenom sakou sa bombastičnom ženom došao na rođendan ćerke Saše Matića, pa potkačio pevačicu: A…

Dragan Marinković Maca sa suprugom je stigao na rođendan ćerke pevača Saše Matića, Tare Matić, a onda je "potkačio" pevačicu komentarom.

Pošto su ga fotografi zamolili da stane da se slika, on je rekao "Nisam ja Tairović", aludirajući na Teu Tairović, koja je prethodno stigla na slavlje. Tea je nosila haljinu pripijenu uz telo. Takođe, na proslavu je došla i Milica Pavlović. Bane Bojanić došao je na rođendan nakon operacije oka. Joca Stefanović stigao je zajedno sa svojom verenicom i koleginicom Ivom Bojanić, koja je inače 5 godina starija od njega. - Mi se sa Sašom poznajemo dugi niz godina.
Blic pre 4 sati
