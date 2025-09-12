Ruski dronovi izazvali haos: Tusk najavio čvrste mere: "Odbacujemo sve manipulacije i dezinformacije koje sugerišu da Ukrajina stoji iza ovog napada"

Blic pre 1 sat
Premijer Poljske Donald Tusk izjavio je danas, nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost (RBN), da će Poljska "adekvatno" odgovoriti na bilo kakav napad, kao što je to učinjeno tokom upada ruskih dronova u poljski vazdušni prostor 10. septembra.

" Poljska je reagovala veoma strpljivo, razumno i obazrivo. Kao članica NATO-a, imamo odgovornost za očuvanje mira, pa su naši odgovori uvek bili primereni", rekao je Tusk. On je odbacio, kako je naveo, dezinformacije koje sugerišu da je Ukrajina odgovorna za napad. "Stav vojske, naših službi, predsednika i moj je nedvosmislen. Odbacujemo sve manipulacije i dezinformacije koje sugerišu da Ukrajina stoji iza ovog napada, da je ovo ukrajinska provokacija. Naše
Politika pre 1 sat
Blic pre 3 sata
