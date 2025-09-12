Oglasila se Srpska lista o upadu Kosovske policije u PIO fond i RFZO

Srpska lista saopštila je da je današnji „brutalni upad“ specijalnih jedinica Kosovske policije u prostorije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Filijale PIO fonda u Severnoj Mitrovici dokaz da kosovski premijer Aljbin Kurti nastavlja jednostranu, eskalatarnu i otvorenu antisrpsku kampanju.

Napad na institucije koje obezbeđuju zdravstvenu i socijalnu zaštitu nije ništa drugo do napad na život samih građana. To je čin terora nad običnim ljudima, nad porodicama, bolesnima, penzionerima i zaposlenima, koji su se našli na udaru samo zato što pripadaju srpskom narodu, navodi se u saopštenju. Pozivamo međunarodnu zajednicu da prestane da ćuti pred otvorenim nasiljem i sistematskim ugnjetavanjem Srba, jer ćutanje pred ovakvim aktima je saučesništvo u