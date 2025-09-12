Srpska lista: Kurti nastavlja antisrpsku kampanju, jedini cilj mu je da protera Srbe sa KiM

Srpska lista navela je da je današnji brutalni upad specijalnih jedinica kosovske policije u prostorije RFZO i Filijale PIO fonda u Severnoj Mitrovici još jedan u nizu direktnih napada na institucije koje obezbeđuju osnovna prava i sigurnost srpskog naroda, a koje Aljbin Kurti svojom bezumnom politikom mržnje želi da uništi. "Jasno je da Kurti nastavlja sa jednostranom, eskalatarnom i otvoreno antisrpskom kampanjom čiji je jedini cilj da protera Srbe sa Kosova i