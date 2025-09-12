Novi udar na Srbe na KiM: Kurtijeva policija upala u PIO fond i RFZO u Kosovskoj Mitrovici

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je policija privremenih prištinskih institucija upala u PIO fond i RFZO u Kosovskoj Mitrovici i istakao da je to udar na srpski zdravstveni sistem.

On je upitao da li Kurti tako započinje kampanju za izbore i zadaje poslednji udarac dijalogu i da li će Evropska Unija da zaustavi piromana. Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) izdao je saopštenje u kome navodi da su u 10.30 časova pripadnici tzv. kosovske policije u civilu upali u prostorije filijale RFZO u Kosovskoj Mitrovici, da su slikali sve prostorije, tražili radnicima lične karte, pretresali njihov radni prostor i lične stvari, a zatim