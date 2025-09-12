Novi udar na Srbe na KiM: Kurtijeva policija upala u PIO fond i RFZO u Kosovskoj Mitrovici

Sputnik pre 1 sat
Novi udar na Srbe na KiM: Kurtijeva policija upala u PIO fond i RFZO u Kosovskoj Mitrovici

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je policija privremenih prištinskih institucija upala u PIO fond i RFZO u Kosovskoj Mitrovici i istakao da je to udar na srpski zdravstveni sistem.

On je upitao da li Kurti tako započinje kampanju za izbore i zadaje poslednji udarac dijalogu i da li će Evropska Unija da zaustavi piromana. Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) izdao je saopštenje u kome navodi da su u 10.30 časova pripadnici tzv. kosovske policije u civilu upali u prostorije filijale RFZO u Kosovskoj Mitrovici, da su slikali sve prostorije, tražili radnicima lične karte, pretresali njihov radni prostor i lične stvari, a zatim
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Đurić: Upad PR u RFZO i PIO u KM potkopava dijalog i ugrožava regionalnu stabilnost

Đurić: Upad PR u RFZO i PIO u KM potkopava dijalog i ugrožava regionalnu stabilnost

Euronews pre 3 minuta
Oglasio se RFZO nakon upada u filijalu u Kosovskoj Mitrovici: Direktno ugrožava pružanje zdravstvenih usluga

Oglasio se RFZO nakon upada u filijalu u Kosovskoj Mitrovici: Direktno ugrožava pružanje zdravstvenih usluga

Telegraf pre 43 minuta
Kosovska policija upala u PIO fond i rzfo u Kosovskoj Mitrovici: "Ugroženo pružanje zdravstvenih usluga" (video)

Kosovska policija upala u PIO fond i rzfo u Kosovskoj Mitrovici: "Ugroženo pružanje zdravstvenih usluga" (video)

Blic pre 1 sat
Đurić o upadu u PIO fond i RFZO na Kosovu: Zdravlje i dostojanstvo ne smeju biti političko oružje

Đurić o upadu u PIO fond i RFZO na Kosovu: Zdravlje i dostojanstvo ne smeju biti političko oružje

Danas pre 1 sat
Skinute srpske zastave u Severnoj Mitrovici

Skinute srpske zastave u Severnoj Mitrovici

Vesti online pre 1 sat
Albanci preuzimaju zgradu PIO fonda u Kosovskoj Mitrovici – skinuta srpska zastava

Albanci preuzimaju zgradu PIO fonda u Kosovskoj Mitrovici – skinuta srpska zastava

Pravda pre 1 sat
Kurtijeva policija upala u PIO fond i rfzo u severnoj Mitrovici! Petković: Hoće li EU da zaustavi piromana?!

Kurtijeva policija upala u PIO fond i rfzo u severnoj Mitrovici! Petković: Hoće li EU da zaustavi piromana?!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoOsiguranjeEvropska UnijaKosovska MitrovicaMetohijaKosovo i MetohijaIzborisrbijakosovska policija

Balkan, najnovije vesti »

Veliša Stamatović novi guverner Rotari distrikta 2483 za Srbiju i Crnu Goru

Veliša Stamatović novi guverner Rotari distrikta 2483 za Srbiju i Crnu Goru

RTV pre 3 minuta
Đurić: Upad PR u RFZO i PIO u KM potkopava dijalog i ugrožava regionalnu stabilnost

Đurić: Upad PR u RFZO i PIO u KM potkopava dijalog i ugrožava regionalnu stabilnost

Euronews pre 3 minuta
Dodik: Pozivam naš narod u Sloveniji da glasaju za Janšu i tako kazne aktuelnu vladu

Dodik: Pozivam naš narod u Sloveniji da glasaju za Janšu i tako kazne aktuelnu vladu

RTV pre 19 minuta
Rezolucija američkih kongresmena o podršci prijemu Crne Gore u EU

Rezolucija američkih kongresmena o podršci prijemu Crne Gore u EU

Slobodna Evropa pre 38 minuta
Komitet Evropskog parlamenta stiže u BIH

Komitet Evropskog parlamenta stiže u BIH

Vesti online pre 43 minuta