Preminuo Mile Novaković

U 72. godini života preminuo je policijski oficir u penziji Mile Novaković.

Nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) bio je jedan od ključnih ljudi koji su istraživali organizovani kriminala u Srbiji početkom dvehiljaditih, uključujući rasvetljavanje atentata na Zorana Đinđića. Mile Novaković rođen je 1953. godine u Prijepolju gde je završio osnovnu školu i gnimaziju. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Kao pripravnik u Upravi kriminalističke policije Beograd zaposlio se 1976. godine i