AKCIJA “RASPIŠI POBEDU” SUTRA U VALJEVU NA 13 LOKACIJA

Valjevo će u nedelju, 28. decembra, biti jedan od sto gradova i mesta u Srbiji u kojem će se održati akcija pod nazivom “Raspiši pobedu” koju organizuju studenti u blokadi.

Cilj ove velike akcije je prikupljanje potpisa podrške za zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. U okviru akcije u Valjevu će na 13 lokacija biti postavljani informativni štandovi na kojima će građani tokom celog dana imati priliku da pruže podršku ovoj inicijativi. Najavljujući ovu akciju, studenti u blokadi istakli su da ova akcija nije klasičan protest, već način da se mobilizuju i umreže ljudi širom Srbije, da se pokaže brojnost podrške i