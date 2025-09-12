Rusija: Jedan od najsnažnijih napada ukrajinske vojske do sada, presretnuto preko 200 dronova

Danas pre 28 minuta  |  Beta-AFP
Rusija: Jedan od najsnažnijih napada ukrajinske vojske do sada, presretnuto preko 200 dronova

Rusija je danas saopštila da je tokom noći oborila 221 ukrajinski dron u jednom od najtežh napada ukrajinske vojske u tri i po godine koliko traje ruska agresija na Ukrajinu.

Napad se dogodio uoči početka velikih rusko-beloruskih vojnih vežbi koji se održavaju u blizini Minska. Od dronova koje je protivvazduhoplovna odbrana „presrela i oborila“ devet je bilo u oblasti Moskve, a 28 u oblasti Sankt Peterburga, drugog po veličini grada u zemlji, saopštilo je Ministarstvo odbrane preko Telegrama. U severozapadnoj oblasti Sankt Peterburga, daleko od fronta i blizu baltičkih zemalja i Finske u napadu je zapaljen brod u luci Primorsk na
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Tramp: Upad dronova u Poljsku mogao bi biti greška; Varšava zatvorila sve granične prelaze sa Belorusijom

Tramp: Upad dronova u Poljsku mogao bi biti greška; Varšava zatvorila sve granične prelaze sa Belorusijom

RTS pre 28 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Napadi na centar za obuku Zaporoške nuklearke, Moskvu i Lenjingrad; Počele vežbe Rusije i Belorusije…

UKRAJINSKA KRIZA Napadi na centar za obuku Zaporoške nuklearke, Moskvu i Lenjingrad; Počele vežbe Rusije i Belorusije Zapad-2025

RTV pre 28 minuta
Najmanje dve osobe poginule u ruskom raketnom napadu na Sumsku oblast

Najmanje dve osobe poginule u ruskom raketnom napadu na Sumsku oblast

RTV pre 18 minuta
Snažan ukrajinski napad na rusku teritoriju: Presretnuto više od 200 dronova

Snažan ukrajinski napad na rusku teritoriju: Presretnuto više od 200 dronova

NIN pre 3 minuta
Danas sednica SB UN povodom upada dronova u Poljsku

Danas sednica SB UN povodom upada dronova u Poljsku

B92 pre 13 minuta
Crne brojke sa fronta Mrtvi se samo gomilaju!

Crne brojke sa fronta Mrtvi se samo gomilaju!

Alo pre 23 minuta
Japan odobrio dodatne sankcije protiv Rusije

Japan odobrio dodatne sankcije protiv Rusije

Politika pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaFinskaDron

Svet, najnovije vesti »

Bivši predsednik Brazila Bolsonaro osuđen na 27 godina zatvora za pripremu državnog udara

Bivši predsednik Brazila Bolsonaro osuđen na 27 godina zatvora za pripremu državnog udara

Beta pre 18 minuta
Tramp: Upad dronova u Poljsku mogao bi biti greška; Varšava zatvorila sve granične prelaze sa Belorusijom

Tramp: Upad dronova u Poljsku mogao bi biti greška; Varšava zatvorila sve granične prelaze sa Belorusijom

RTS pre 28 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Napadi na centar za obuku Zaporoške nuklearke, Moskvu i Lenjingrad; Počele vežbe Rusije i Belorusije…

UKRAJINSKA KRIZA Napadi na centar za obuku Zaporoške nuklearke, Moskvu i Lenjingrad; Počele vežbe Rusije i Belorusije Zapad-2025

RTV pre 28 minuta
Rusija: Jedan od najsnažnijih napada ukrajinske vojske do sada, presretnuto preko 200 dronova

Rusija: Jedan od najsnažnijih napada ukrajinske vojske do sada, presretnuto preko 200 dronova

Danas pre 28 minuta
Hrvatska: Dvogodišnje dete umrlo od opekotina zadobijenih tokom kupanja, policija uhapsila roditelje

Hrvatska: Dvogodišnje dete umrlo od opekotina zadobijenih tokom kupanja, policija uhapsila roditelje

Danas pre 13 minuta