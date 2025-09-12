Rusija: Jedan od najsnažnijih napada ukrajinske vojske do sada, presretnuto preko 200 dronova

Rusija je danas saopštila da je tokom noći oborila 221 ukrajinski dron u jednom od najtežh napada ukrajinske vojske u tri i po godine koliko traje ruska agresija na Ukrajinu.

Napad se dogodio uoči početka velikih rusko-beloruskih vojnih vežbi koji se održavaju u blizini Minska. Od dronova koje je protivvazduhoplovna odbrana „presrela i oborila“ devet je bilo u oblasti Moskve, a 28 u oblasti Sankt Peterburga, drugog po veličini grada u zemlji, saopštilo je Ministarstvo odbrane preko Telegrama. U severozapadnoj oblasti Sankt Peterburga, daleko od fronta i blizu baltičkih zemalja i Finske u napadu je zapaljen brod u luci Primorsk na