Mali: Histerija blokaderskih medija zbog vojne parade, Vojska Srbije nikad jača

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je počela histerija opozicionih medija zbog održavanja vojne parade u Beogradu 20. septembra i istakao da su sada počeli da napadaju i Vojsku Srbije koja nikad nije bila jača.

Mali je tako odgovorio na pitanje novinara tokom obilaska radova na izgradnji novog Savskog mosta kako komentariše napade na državu i vojsku zbog održavanja vojne parade i to što pozdravljaju ubistvo Čarlija Krika. "Pogledajte histeriju u poslednja dva ili tri dana od ovih mrziteljskih blokadarskih medija koji su sada krenuli da napadaju i Vojsku Srbije, koji su krenuli u opšti napad na sve institucije naše zemlje. Kako da ne budete ponosni na Vojsku Srbije, na