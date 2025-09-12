Mali: Histerija blokaderskih medija zbog vojne parade, Vojska Srbije nikad jača

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Mali: Histerija blokaderskih medija zbog vojne parade, Vojska Srbije nikad jača

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je počela histerija opozicionih medija zbog održavanja vojne parade u Beogradu 20. septembra i istakao da su sada počeli da napadaju i Vojsku Srbije koja nikad nije bila jača.

Mali je tako odgovorio na pitanje novinara tokom obilaska radova na izgradnji novog Savskog mosta kako komentariše napade na državu i vojsku zbog održavanja vojne parade i to što pozdravljaju ubistvo Čarlija Krika. "Pogledajte histeriju u poslednja dva ili tri dana od ovih mrziteljskih blokadarskih medija koji su sada krenuli da napadaju i Vojsku Srbije, koji su krenuli u opšti napad na sve institucije naše zemlje. Kako da ne budete ponosni na Vojsku Srbije, na
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Mali: Novi Savski most biće gotov do kraja 2026, ideja je da stari poveže Zemun i Lido

Mali: Novi Savski most biće gotov do kraja 2026, ideja je da stari poveže Zemun i Lido

N1 Info pre 1 sat
Nove mere države već daju rezultate Očigledno je i vidljivo smanjenje cena, prvi izveštaj tržišne inspekcije u ponedeljak

Nove mere države već daju rezultate Očigledno je i vidljivo smanjenje cena, prvi izveštaj tržišne inspekcije u ponedeljak

Alo pre 1 sat
Počeli radovi na izgradnji Savskog mosta: Evo kada će biti završen

Počeli radovi na izgradnji Savskog mosta: Evo kada će biti završen

Telegraf pre 1 sat
Ponedeljak KLJUČAN za sve prodavnice u Srbiji: Vlada najavila veliku KONTROLU

Ponedeljak KLJUČAN za sve prodavnice u Srbiji: Vlada najavila veliku KONTROLU

Telegraf pre 59 minuta
Mali: U ponedeljak predstavljamo izveštaj tržišne inspekcije o kontrolisanju cena

Mali: U ponedeljak predstavljamo izveštaj tržišne inspekcije o kontrolisanju cena

RTV pre 2 sata
Brza pruga od Beograda do Subotice gotova za petnaestak dana

Brza pruga od Beograda do Subotice gotova za petnaestak dana

RTV pre 2 sata
Počeli radovi na izgradnji Savskog mosta, novi most biće gotov za dve godine

Počeli radovi na izgradnji Savskog mosta, novi most biće gotov za dve godine

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Siniša MaliVojna paradaVojska Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Minimalna plata raste, ali i troškovi grejanja

Minimalna plata raste, ali i troškovi grejanja

Mašina pre 14 minuta
Ko je nosio najskuplje satove na US Openu?

Ko je nosio najskuplje satove na US Openu?

Kamatica pre 29 minuta
INFOFEST 2025: Mesto gde se susreću tehnologija, biznis i budućnost

INFOFEST 2025: Mesto gde se susreću tehnologija, biznis i budućnost

Nedeljnik pre 4 minuta
Beogradska berza - Nedeljni izveštaj za period od 8. do 12. septembra 2025.

Beogradska berza - Nedeljni izveštaj za period od 8. do 12. septembra 2025.

Ekapija pre 29 minuta
Bil Gejts više nije među 10 najbogatijih ljudi na svetu: Ko je danas na vrhu Forbsove liste?

Bil Gejts više nije među 10 najbogatijih ljudi na svetu: Ko je danas na vrhu Forbsove liste?

Nedeljnik pre 14 minuta