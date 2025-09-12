Mali: Krajem sledeće godine prvi automobili preći će preko novog Savskog mosta

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je krajnji rok za puštanje saobraćaja na novom Savskom mostu kraj 2026. godine. Dodao je i da će stari Savski most biti potpuno restauriran i sređen, kao i da je ideja da tim mostom bude povezan zemunski Lido sa obalom. Najavio je da će u ponedeljak predstaviti izveštaj tržišnih inspekcija o kontroli cena i primeni uredbe o ograničavanju marži.

Siniša Mali je, odgovarajući na pitanja novinara tokom obilaska radova na novom Savskom mostu, rekao da je krajnji rok do kraja 2026. godine ukoliko bude sve išlo po planu. "Krajem 2026. godine će biti pušten saobraćaj, to je krajnji rok i kao što je rekao izvođač radova, sve je po planu", rekao je Mali. Ministar ističe da je od velike važnosti prvi korak, odnosno dopremanje jedne čelične konstrukcije koja se očekuje iz Kine do kraja novembra. "Meni je važan taj