Mali obišao radove na izgradnji novog Savskog mosta: Za samo dve godine imaćemo novi simbol Beograda FOTO

Ministar finansija Siniša Mali obišao je početak radova na izgradnji novog Savskog mosta u Beogradu, sa novobeogradske strane.

"Biće simbol Beograda, biće prelep, dužina 420 metra, 38 do 42 metra širina. Jedno od uskih grla grada ćemo na ovaj način rešiti. Za samo dve godine imaćemo potpuno novi most u našem gradu", istakao je Mali. Mali ističe kako Srbija ne staje, radi se i gradi. "Do kraja 2026. imaćemo potpuno novi most", kazao je. Beograd će dobiti i novi Beogradski akvariju, sa 45 tematskih bazena, koji će biti gotov za 18 meseci. Gradi se i veliki jarbol sa srpskom zastavom.