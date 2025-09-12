Novi most na Savi biće gotov do kraja 2026. godine, poručio ministar Mali

Radovi na izgradnji novog mosta preko Save na Novom Beogradu napreduju prema planu, a završetak se očekuje do kraja 2026. godine, izjavio je prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali tokom obilaska gradilišta.

Čelična konstrukcija stiže iz Kine, stari most ide na Lido Most će biti dugačak 420 metara i širok 38 do 42 metra, sa posebnim vidikovcima za pešake. Imaće ukupno šest traka – po dve automobilske u oba smera i dve tramvajske. Biće prilagođen i za pešake i bicikliste. Mali je naveo da je završena prva faza radova na temeljima stubova i potpornim zidovima. U novembru se očekuje isporuka prve čelične konstrukcije iz Kine, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.