Brza akcija policije u Aranđelovcu: Uhapšen osumnjičeni za pljačku menjačnice, pronađeno preko 15.000 evra

ARANĐELOVAC – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Aranđelovcu brzo su reagovali i uhapsili Ž. T. (1987) iz ovog grada, koji se sumnjiči za razbojništvo u jednoj lokalnoj menjačnici.

Prema prvim informacijama, osumnjičeni je danas oko 15.30 časova, maskiran i uz pretnju replikom pištolja, od radnice menjačnice oteo veću sumu novca, nakon čega je pobegao sa lica mesta. Zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji policije, osumnjičeni je uhapšen neposredno posle pljačke. Kod njega je pronađeno više od 15.000 evra, za koje se veruje da potiču iz menjačnice. Pored toga, policija je zaplenila repliku pištolja, masku, rukavice, kao i manju količinu