Brza akcija policije u Aranđelovcu: Uhapšen osumnjičeni za pljačku menjačnice, pronađeno preko 15.000 evra

iKragujevac pre 16 minuta
Brza akcija policije u Aranđelovcu: Uhapšen osumnjičeni za pljačku menjačnice, pronađeno preko 15.000 evra

ARANĐELOVAC – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Aranđelovcu brzo su reagovali i uhapsili Ž. T. (1987) iz ovog grada, koji se sumnjiči za razbojništvo u jednoj lokalnoj menjačnici.

Prema prvim informacijama, osumnjičeni je danas oko 15.30 časova, maskiran i uz pretnju replikom pištolja, od radnice menjačnice oteo veću sumu novca, nakon čega je pobegao sa lica mesta. Zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji policije, osumnjičeni je uhapšen neposredno posle pljačke. Kod njega je pronađeno više od 15.000 evra, za koje se veruje da potiču iz menjačnice. Pored toga, policija je zaplenila repliku pištolja, masku, rukavice, kao i manju količinu
Otvori na ikragujevac.com

Povezane vesti »

Uhapšen muškarac u Bačkoj Palanci: Osumnjičen za požar u ugostiteljskom objektu

Uhapšen muškarac u Bačkoj Palanci: Osumnjičen za požar u ugostiteljskom objektu

Radio 021 pre 31 minuta
Uhapšen osumnjičeni za izazivanje opšte opasnosti u Bačkoj Palanci

Uhapšen osumnjičeni za izazivanje opšte opasnosti u Bačkoj Palanci

Euronews pre 11 minuta
Policija u Aranđelovcu uhapsila maskiranog naoružanog muškarca Neposredno pre toga izvršio teže krivično delo! Odmah usledila…

Policija u Aranđelovcu uhapsila maskiranog naoružanog muškarca Neposredno pre toga izvršio teže krivično delo! Odmah usledila drama (foto)

Kurir pre 6 minuta
Uhapšen osumnjičeni za izazivanje opšte opasnosti

Uhapšen osumnjičeni za izazivanje opšte opasnosti

RTV pre 1 sat
Uhapšen zbog izazivanja požara

Uhapšen zbog izazivanja požara

Moj Novi Sad pre 46 minuta
(Video, foto) palančanin izazvao požar u lokalu Uhapšen osumnjičeni za izazivanje opšte opasnosti, našli mu i marihuanu

(Video, foto) palančanin izazvao požar u lokalu Uhapšen osumnjičeni za izazivanje opšte opasnosti, našli mu i marihuanu

Dnevnik pre 1 sat
Pokušao da zapali kafanu

Pokušao da zapali kafanu

Politika pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

AranđelovacMinistarstvo unutrašnjih poslova

Balkan, najnovije vesti »

Brza akcija policije u Aranđelovcu: Uhapšen osumnjičeni za pljačku menjačnice, pronađeno preko 15.000 evra

Brza akcija policije u Aranđelovcu: Uhapšen osumnjičeni za pljačku menjačnice, pronađeno preko 15.000 evra

iKragujevac pre 16 minuta
Umro poznati voditelj Robert Valdec (62): Bio je u komi nakon operacije, a njegova supruga je tada uputila apel

Umro poznati voditelj Robert Valdec (62): Bio je u komi nakon operacije, a njegova supruga je tada uputila apel

Blic pre 6 minuta
Suspenzija strateškog dijaloga SAD s Kosovom: 'Signal distanciranja' od Kurtija

Suspenzija strateškog dijaloga SAD s Kosovom: 'Signal distanciranja' od Kurtija

Slobodna Evropa pre 26 minuta
Uhapšen osumnjičeni za izazivanje opšte opasnosti u Bačkoj Palanci

Uhapšen osumnjičeni za izazivanje opšte opasnosti u Bačkoj Palanci

Euronews pre 11 minuta
Malena heroina izgubila najtežu bitku! Valentina je bila prvo dete sa ugrađenom srčanom pumpom, preminula uprkos borbi lekara…

Malena heroina izgubila najtežu bitku! Valentina je bila prvo dete sa ugrađenom srčanom pumpom, preminula uprkos borbi lekara

Dnevnik pre 11 minuta