Japan odobrio dodatne sankcije Rusiji: Zamrznuta imovina 51 grupe i 14 pojedinaca!

Japan odobrio dodatne sankcije Rusiji: Zamrznuta imovina 51 grupe i 14 pojedinaca!

Japanska vlada odobrila je danas dodatne sankcije protiv Rusije, zamrzavajući imovinu 51 grupe i 14 pojedinaca zbog tekućeg rata u Ukrajini.

Kako je navelo Ministarstvo spoljnih poslova Japana, to su prve sankcije Japana protiv Rusije od januara. – Doneli smo odluku, jer je ruska invazija na Ukrajinu još uvek u toku – rekao je portparol japanske vlade Jošimasa Hajaši na konferenciji za novinare. Vlada je saopštila da se zamrzavanje imovine odnosi na 47 grupa i devet pojedinaca u Rusiji, kao i na jednu grupu i pet pojedinaca u istočnoj i južnoj Ukrajini, za koje se smatra da su umešani u destabilizaciju
