Subota je dan za otpor, ne za režirane SNS šetnje: Niste dobrodošli u Petrovaradin!

Skup pod nazivom „Građani protiv blokada“, koji organizuje Centar za društvenu stabilnost, a koji se u javnosti prepoznaje kao okupljanje pristalica Srpske napredne stranke održaće se u Petrovaradinu sutra, 13 septembra.

Okupljanje je zakazano za 18.30 časova u Reljkovićevoj ulici, ispred hrama Svete Petke. Ovo je peti vikend da se širom Srbije organizuju slični skupovi, a prema najavama, ovog puta će ih biti u čak 140 gradova i opština. Sa druge strane studenti u blokadi Filozofskog fakulteta pozvali su na skup “Marš iz moje avlije” u subotu, 13. septembra. Skup na koji studenti pozivaju će početi u parku kod velike škole “Jovan Dučić” u 17 časova. “Ne dovodite decu i kućne