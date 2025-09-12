Nemački stručnjak: Projekat Jadar je propao

Eskalacija krize u Srbiji i moguće posledice za region.

To je bila tema diskusije održane u Berlinu, na kojoj se govorilo i o sudbini planiranog kopanja litijuma u dolini Jadra, piše Dojče vele. „Projekat Jadar neće krenuti i to je određena posledica, odnosno kolateralna šteta protesta“, kaže za DW Milan Nič. Taj stručnjak Nemačkog društva za spoljnu politiku iz Berlina (DGAP) tvrdi da ima pouzdane informacije na osnovu kojih je siguran da od Jadra neće ništa biti: „Ja sam čuo nešto (o Jadru). Za biznis je veoma važno