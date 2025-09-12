Njemački stručnjak o Srbiji: projekt Jadar je propao

SEEbiz pre 23 minuta
Njemački stručnjak o Srbiji: projekt Jadar je propao

BERLIN - Eskalacija krize u Srbiji i moguće posljedice za regiju. To je bila tema diskusije održane u Berlinu, na kojoj se govorilo i o sudbini planiranog kopanja litija u dolini Jadra.

„Projekt Jadar neće krenuti i to je određena posljedica, odnosno kolateralna šteta protesta", kaže za DW Milan Nič. Stručnjak Njemačkog društva za vanjsku politiku iz Berlina (DGAP) tvrdi da ima pouzdane informacije na temelju kojih je siguran da od Jadra neće ništa biti: „Ja sam čuo nešto (o Jadru). Za biznis je jako važno da su stvari predvidive. Tamo su (Rio Tinto) imali neke rokove, planove, nešto su uložili i ništa od toga. Oni idu van plana, i taj litij tek
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Nemački stručnjak: Projekat Jadar je propao

Nemački stručnjak: Projekat Jadar je propao

N1 Info pre 29 minuta
Nemački stručnjak: Od projekta „Jadar“ neće biti ništa

Nemački stručnjak: Od projekta „Jadar“ neće biti ništa

Vreme pre 53 minuta
Nemački stručnjak: Projekat Jadar neće krenuti

Nemački stručnjak: Projekat Jadar neće krenuti

Danas pre 1 sat
Nemački stručnjak za DW: Projekat Jadar je propao

Nemački stručnjak za DW: Projekat Jadar je propao

Dojče vele pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BerlinRioRio TintoJadar

Politika, najnovije vesti »

Nemački stručnjak: Projekat Jadar je propao

Nemački stručnjak: Projekat Jadar je propao

N1 Info pre 29 minuta
Burazer: Srpska vlast pokušava da spasi ukaljani međunarodni ugled

Burazer: Srpska vlast pokušava da spasi ukaljani međunarodni ugled

N1 Info pre 9 minuta
Gajić: Više od 30.000 potpisa za smenu Dolovac, skupština mora da zakaže sednicu

Gajić: Više od 30.000 potpisa za smenu Dolovac, skupština mora da zakaže sednicu

Euronews pre 9 minuta
Burazer: Srpska vlast pokušava da spasi ukaljani međunarodni ugled

Burazer: Srpska vlast pokušava da spasi ukaljani međunarodni ugled

Danas pre 14 minuta
Direktor Centra za savremene politike: Srpska vlast pokušava da spasi ukaljani međunarodni ugled

Direktor Centra za savremene politike: Srpska vlast pokušava da spasi ukaljani međunarodni ugled

Radio 021 pre 9 minuta