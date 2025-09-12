Njemački stručnjak o Srbiji: projekt Jadar je propao

BERLIN - Eskalacija krize u Srbiji i moguće posljedice za regiju. To je bila tema diskusije održane u Berlinu, na kojoj se govorilo i o sudbini planiranog kopanja litija u dolini Jadra.

„Projekt Jadar neće krenuti i to je određena posljedica, odnosno kolateralna šteta protesta", kaže za DW Milan Nič. Stručnjak Njemačkog društva za vanjsku politiku iz Berlina (DGAP) tvrdi da ima pouzdane informacije na temelju kojih je siguran da od Jadra neće ništa biti: „Ja sam čuo nešto (o Jadru). Za biznis je jako važno da su stvari predvidive. Tamo su (Rio Tinto) imali neke rokove, planove, nešto su uložili i ništa od toga. Oni idu van plana, i taj litij tek