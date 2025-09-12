Protiv smene gradonačelnika 32 glasa, a 31 odbornik vlasti: Ko je iz opozicije glasao kao SNS

Trideset odbornika opozicije u niškoj skupštini, a samo 22 glasa za inicijativu za rezrešenje gradonačelnika Dragoslava Pavlovića.

Trideset jedan odbornik vlasti, a 32 glasa protiv na istom glasanju. Ko je trideset drugi? O tome se već dva dana nagađa u Nišu. Opet jedan. Onaj jedan odbornik više, koji je prelomio i odlučio da vlast u Nišu može da formira SNS zove se Tihomir Perić i iz Ruske je stranke. Kako se zove ovaj sadašnji jedan iz redova opozicije, koji je glasao kao SNS i podržao gradonačelnika ne zna se ni ime ni stranka. Odbornici redom govore - nisam ja, a da li znate ko je... "Ne.