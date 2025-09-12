Protiv smene gradonačelnika Niša 32 glasa, a 31 odbornik vlasti: Ko je iz opozicije glasao kao SNS

Nova pre 22 minuta  |  Autor: Sanja Radovanović
Protiv smene gradonačelnika Niša 32 glasa, a 31 odbornik vlasti: Ko je iz opozicije glasao kao SNS

Trideset odbornika opozicije u niškoj skupštini, a samo 22 glasa za inicijativu za rezrešenje gradonačelnika Dragoslava Pavlovića.

Trideset jedan odbornik vlasti, a 32 glasa protiv na istom glasanju. Ko je trideset drugi? O tome se već dva dana nagađa u Nišu. Opet jedan. Onaj jedan odbornik više, koji je prelomio i odlučio da vlast u Nišu može da formira SNS zove se Tihomir Perić i iz Ruske je stranke, piše N1. Kako se zove ovaj sadašnji jedan iz redova opozicije, koji je glasao kao SNS i podržao gradonačelnika ne zna se ni ime ni stranka. Odbornici redom govore – nisam ja, a da li znate ko
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Protiv smene gradonačelnika 32 glasa, a 31 odbornik vlasti: Ko je iz opozicije glasao kao SNS

Protiv smene gradonačelnika 32 glasa, a 31 odbornik vlasti: Ko je iz opozicije glasao kao SNS

N1 Info pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NišSNS

Politika, najnovije vesti »

Protiv smene gradonačelnika 32 glasa, a 31 odbornik vlasti: Ko je iz opozicije glasao kao SNS

Protiv smene gradonačelnika 32 glasa, a 31 odbornik vlasti: Ko je iz opozicije glasao kao SNS

N1 Info pre 41 minuta
Protiv smene gradonačelnika Niša 32 glasa, a 31 odbornik vlasti: Ko je iz opozicije glasao kao SNS

Protiv smene gradonačelnika Niša 32 glasa, a 31 odbornik vlasti: Ko je iz opozicije glasao kao SNS

Nova pre 22 minuta
Nemački stručnjak: Projekat Jadar neće krenuti i to je kolateralna šteta protesta

Nemački stručnjak: Projekat Jadar neće krenuti i to je kolateralna šteta protesta

Danas pre 12 minuta
Ruski dronovi su test za NATO – a gde je Tramp?

Ruski dronovi su test za NATO – a gde je Tramp?

Dojče vele pre 56 minuta
'Bezbednosno rizično': Kakvo je stanje železničkih stanica na pruzi kroz Vojvodinu

'Bezbednosno rizično': Kakvo je stanje železničkih stanica na pruzi kroz Vojvodinu

Slobodna Evropa pre 32 minuta