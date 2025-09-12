Vremenska prognoza za Srbiju: promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša i topliji vikend

Naslovi.ai pre 1 sat
Vremenska prognoza za Srbiju: promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša i topliji vikend

Danas promenljivo vreme sa sunčanim intervalima i lokalnom kišom, u subotu pretežno sunčano i toplo, uz kratkotrajnu maglu ujutru i mogućnost slabih padavina na istoku.

Danas je u Srbiji promenljivo vreme sa sunčanim intervalima i kratkotrajnom kišom u brdsko-planinskim predelima. Vetar je slab i promenljiv, temperature od 14 do 29 stepeni. Beta N1 Info Blic

U Beogradu nakon oblačnog jutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperature od 17 do 28 stepeni, slab promenljiv vetar. Blic Beta N1 Info

Vikend donosi sunčano i toplo vreme sa maksimalnim temperaturama do 32 stepena. U Novom Sadu u subotu pretežno sunčano i toplo, uz jutarnju kratkotrajnu maglu i slab do umeren jugoistočni vetar. U nedelju se očekuje prolazno naoblačenje i pljuskovi sa grmljavinom, uz umerenu i jaku košavu. Telegraf Mondo Telegraf Radio 021

Za subotu je najavljena pretežno sunčana i topla vremenska slika, uz mogućnost kratkotrajne magle ujutru po kotlinama i rečnim dolinama, kao i slabih padavina na istoku Srbije tokom jutra i pre podneva. Vetar će biti slab i umeren, a temperatura do 31 stepen. RTS

Ključne reči

Novi SadVremenska prognoza

