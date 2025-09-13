Pobunjeno društvo protiv otmičara društva

Radar pre 40 minuta  |  Gojko Božović
Pobunjeno društvo protiv otmičara društva

Objedinjujuća nade gzistencijalna tema otvorila je put promena u zarobljenoj državi i kontrolisanom društvu. Suprotstavljajući se tome rastućom represijom i elementima puzajućeg državnog udara, režim pokušava da obnovi poredak straha. Sili, međutim, ne pribegavaju moćni režimi već očajni vladari

Spin diktature traju u manipulaciji, prelaze u represiju ili se ruše usled suočenja društva s temom koja prevazilazi ravan egzistencije. Režimi spin diktature se ne mogu poraziti klasičnim političkim sredstvima, jer se ni oni sami ne služe klasičnim političkim sredstvima. Oni zarobljavaju društvo totalnom propagandom i, na temelju ostvarene kontrole ekonomije, egzistencijalnom ucenom. Dugotrajna propaganda onemogućava društvo da se informiše o stanju stvari, da
Otvori na radar.rs

Radar »

Za dva veličanstvena manje

Za dva veličanstvena manje

Radar pre 40 minuta
Vučić želi da bude kao Lukašenko – da li može?

Vučić želi da bude kao Lukašenko – da li može?

Radar pre 40 minuta
Novi svetski haos

Novi svetski haos

Radar pre 40 minuta
Pare su nam dali Mišković, Cepter, Hamović i Kostić

Pare su nam dali Mišković, Cepter, Hamović i Kostić

Radar pre 40 minuta
Šta ostaje kada pobeda više nije jedina opcija

Šta ostaje kada pobeda više nije jedina opcija

Radar pre 24 sata
Radar »

Društvo, najnovije vesti »

Pobunjeno društvo protiv otmičara društva

Pobunjeno društvo protiv otmičara društva

Radar pre 40 minuta
Građani protestovali u Temerinu jer nemaju ispravnu vodu za piće već 22 godine

Građani protestovali u Temerinu jer nemaju ispravnu vodu za piće već 22 godine

Danas pre 40 minuta
Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas pre 40 minuta
Dete (5) iz Srbije ujeo: Vuk?! Drama na plaži u Grčkoj: Sa povredama odmah prevezeno u bolnicu

Dete (5) iz Srbije ujeo: Vuk?! Drama na plaži u Grčkoj: Sa povredama odmah prevezeno u bolnicu

Blic pre 20 minuta
"Bili smo pored nje kada je izdahnula": Preminula Valentina (10) kojoj je prvoj u Srbiji ugrađena srčana pumpa, roditelji…

"Bili smo pored nje kada je izdahnula": Preminula Valentina (10) kojoj je prvoj u Srbiji ugrađena srčana pumpa, roditelji neutešni: "Bila je posebna..." (foto)

Blic pre 1 sat