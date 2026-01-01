Noć protekla mirno

Prema informacijama koje imamo iz nadležnih dežurnih službi, noć za nama, protekla je mirno.

Većih gužvi u dežurnim službama nije bilo, niti intervencija na terenu. –Na teritoriji koju pokriva Osnovno tužilaštvo u Prokuplju, noć je bila mirna, prema informacijama koje imamo sa terena– kazao nam je tužilac Osnovnog tužilaštva u Prokuplju Milan Pantović. Slične odgovore smo dobili i u ostalim službama koje su dežurale.