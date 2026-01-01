Studenti u Nišu obeležili 14 meseci od novosadske tragedije

Medijska kutija pre 3 sata  |  m.k.
Studenti u Nišu obeležili 14 meseci od novosadske tragedije

Studenti Univerziteta u Nšu i Nišlije obeležili su14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu kada je stradalo 16 osoba, a jedna je teško povređena.

Studenti tokom protesta pod nazivom „14 meseci, 16 žrtava, nula odgovornih“ na Tvrđavskom mostu odali 16 minuta tišine. Oni su na na zidine Tvrđave postavili transparent sa velikom crvenom šakom. -Ni jedan od proteklih 14 meseci nije doneo istinu, pravdu i odgovornost. Godina je nova, ali je, sistem ostao isti – isti nemar, ista ćutanja, isto prebacivanje krivice. Dok režim ostaje ušuškan u svojoj neodgovornosti i u svojim lažima mi se sećamo onih koji nikada više
Otvori na medijskakutija.rs

Povezane vesti »

Niški studenti protestom odali poštu žrtvama pada nadstrešnice

Niški studenti protestom odali poštu žrtvama pada nadstrešnice

Jug press pre 23 minuta
U Nišu obeleženo 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

U Nišu obeleženo 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Radio 021 pre 1 sat
Studenti i građani u Nišu obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Studenti i građani u Nišu obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Jugmedia pre 2 sata
U Nišu održan komemorativi skup – 14 meseci, 16 žrtava, 0 odgovornih

U Nišu održan komemorativi skup – 14 meseci, 16 žrtava, 0 odgovornih

Južne vesti pre 4 sati
Studenti i građani u Nišu obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice

Studenti i građani u Nišu obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice

Danas pre 4 sati
Studenti i građani u Nišu obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Studenti i građani u Nišu obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Niške vesti pre 4 sati
Niški studenti 1. januara šetnjom i tišinom obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice

Niški studenti 1. januara šetnjom i tišinom obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice

Naissus info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Božićno seoce ispred Skupštine uglavnom prazno, tek poneki štand otvoren

Božićno seoce ispred Skupštine uglavnom prazno, tek poneki štand otvoren

Danas pre 18 minuta
Herojski čin profesora iz Novog Sada: Video da se devojka davi, pa skočio u hladan Dunav

Herojski čin profesora iz Novog Sada: Video da se devojka davi, pa skočio u hladan Dunav

Blic pre 13 minuta
NIS dobio licencu OFAK-a do 23. januara, kaže Beograd, ali još nema potvrde Vašingtona

NIS dobio licencu OFAK-a do 23. januara, kaže Beograd, ali još nema potvrde Vašingtona

Danas pre 18 minuta
Troje dece ostalo bez krova nad glavom: Užas u Bačkom Petrovcu, uoči Nove godine buknuo požar u porodičnoj kući (video)

Troje dece ostalo bez krova nad glavom: Užas u Bačkom Petrovcu, uoči Nove godine buknuo požar u porodičnoj kući (video)

Blic pre 48 minuta
Matematičar deli 10 prazničnih mozgalica koje svako može da reši

Matematičar deli 10 prazničnih mozgalica koje svako može da reši

Danas pre 2 sata