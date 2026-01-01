Studenti u Nišu obeležili 14 meseci od novosadske tragedije

Studenti Univerziteta u Nšu i Nišlije obeležili su14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu kada je stradalo 16 osoba, a jedna je teško povređena.

Studenti tokom protesta pod nazivom „14 meseci, 16 žrtava, nula odgovornih“ na Tvrđavskom mostu odali 16 minuta tišine. Oni su na na zidine Tvrđave postavili transparent sa velikom crvenom šakom. -Ni jedan od proteklih 14 meseci nije doneo istinu, pravdu i odgovornost. Godina je nova, ali je, sistem ostao isti – isti nemar, ista ćutanja, isto prebacivanje krivice. Dok režim ostaje ušuškan u svojoj neodgovornosti i u svojim lažima mi se sećamo onih koji nikada više