Studenti i građani u Nišu obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice

Studenti i građani Niša obeležili su danas 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu protestom „14 meseci, 16 žrtava, nula odgovornih“.

Protest je počeo okupljanjem na raskrsnici kod Ureda, a završen skupom na mostu ispred Tvrđave gde su okupljeni sa 16 minuta tišine odali poštu za 16 stradalih ljudi. Studentkinja niškog Univerziteta kazala je da ni jedan od proteklih 14 meseci nije doneo istinu, pravdu i odgovornost. Godina je nova, ali je, kako je kazala, „sistem ostao isti – isti nemar, ista ćutanja, isto prebacivanje krivice“. „Dok režim ostaje ušuškan u svojoj neodgovornosti i u svojim lažima