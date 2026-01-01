Studenti i građani u Nišu obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice

Danas pre 2 sata  |  Beta
Studenti i građani u Nišu obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice

Studenti i građani Niša obeležili su danas 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu protestom „14 meseci, 16 žrtava, nula odgovornih“.

Protest je počeo okupljanjem na raskrsnici kod Ureda, a završen skupom na mostu ispred Tvrđave gde su okupljeni sa 16 minuta tišine odali poštu za 16 stradalih ljudi. Studentkinja niškog Univerziteta kazala je da ni jedan od proteklih 14 meseci nije doneo istinu, pravdu i odgovornost. Godina je nova, ali je, kako je kazala, „sistem ostao isti – isti nemar, ista ćutanja, isto prebacivanje krivice“. „Dok režim ostaje ušuškan u svojoj neodgovornosti i u svojim lažima
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

U Nišu obeleženo 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

U Nišu obeleženo 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Radio 021 pre 22 minuta
Studenti i građani u Nišu obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Studenti i građani u Nišu obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Jugmedia pre 1 sat
Studenti u Nišu obeležili 14 meseci od novosadske tragedije

Studenti u Nišu obeležili 14 meseci od novosadske tragedije

Medijska kutija pre 1 sat
U Nišu održan komemorativi skup – 14 meseci, 16 žrtava, 0 odgovornih

U Nišu održan komemorativi skup – 14 meseci, 16 žrtava, 0 odgovornih

Južne vesti pre 2 sata
Studenti i građani u Nišu obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Studenti i građani u Nišu obeležili 14 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Niške vesti pre 2 sata
Niški studenti 1. januara šetnjom i tišinom obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice

Niški studenti 1. januara šetnjom i tišinom obeležavaju 14 meseci od pada nadstrešnice

Naissus info pre 2 sata
Kako niški studenti ulaze u prvi dan nove godine - odaju poštu žrtvama pada nadstrešnice

Kako niški studenti ulaze u prvi dan nove godine - odaju poštu žrtvama pada nadstrešnice

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Matematičar deli 10 prazničnih mozgalica koje svako može da reši

Matematičar deli 10 prazničnih mozgalica koje svako može da reši

Danas pre 52 minuta
Predstavnici lokalne samouprave obišli dežurne službe u novogodišnjoj noći

Predstavnici lokalne samouprave obišli dežurne službe u novogodišnjoj noći

Jug press pre 31 minuta
Četiri dečaka otvorila 2026. godinu u Nišu: Ministarka donela poklone, „Godina porodice“ pred Srbijom

Četiri dečaka otvorila 2026. godinu u Nišu: Ministarka donela poklone, „Godina porodice“ pred Srbijom

Glas juga pre 56 minuta
„Ponosno potpisujem izjavu da nikada raznovrsnijih i privlačnijih knjiga nije bilo“: Ovo su najbolje knjige u 2025. godini

„Ponosno potpisujem izjavu da nikada raznovrsnijih i privlačnijih knjiga nije bilo“: Ovo su najbolje knjige u 2025. godini

Nova pre 6 minuta
Putevi Srbije: Apel vozačima da budu oprezni zbog mestimično vlažnih kolovoza i snega

Putevi Srbije: Apel vozačima da budu oprezni zbog mestimično vlažnih kolovoza i snega

Moj Novi Sad pre 16 minuta