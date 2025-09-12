Svako ko pokuša da napadne Poljsku biće adekvatno tretiran

Politika pre 4 sati
Svako ko pokuša da napadne Poljsku biće adekvatno tretiran

Tusk je najavio zatvaranje granice sa Belorusijom od ponoći zbog početka zajedničkih vojnih vežbi „Zapad”

VARŠAVA – Premijer Poljske Donald Tusk izjavio je danas, nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost (RBN), da će Poljska „adekvatno” odgovoriti na bilo kakav napad. Kao što je to učinjeno tokom upada ruskih dronova u poljski vazdušni prostor 10. septembra. „Poljska je reagovala veoma strpljivo, razumno i obazrivo. Kao članica NATO-a, imamo odgovornost za očuvanje mira, pa su naši odgovori uvek bili primereni”, rekao je Tusk. On je odbacio, kako je naveo,
