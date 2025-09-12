Vampiri koji jašu zombije – dobar opis režima i njegovih skupova

Tuga i beda dela naroda koji je drugi deo naroda nazvao „ćaci“ je opipljiva, i u ovom sloganu i u izanđalim, musavim skupovima koje režim upriličava za naše zajedničke pare kako bi svojim medijima dao nešto mesa za izveštavanje

Zamislite ovakvu scenu, koju mi je ovih dana opisao drugar kao metaforu naše situacije: Pijani grof, zabalavio i zabulaznio, igra karte sa grupom moćnika, svaki od njih veći i jači od njega, svaki od njih „pun k’o brod“, ali alav, iz oka bi ti uzeo, i vide da ovaj u svom pijanstvu srlja, da providno blefira, da se prsi i tamo gde ne treba, da rasipa svoje imanje kao da je tuđe… Onako pijan, ne vidi da ofira svoje karte, da su mu blefovi providni, da baljezga, pun