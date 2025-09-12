Ujutru oblačno, tokom dana razvedravanje – temperatura do 29 stepeni

RTS pre 25 minuta
U Srbiji ujutru oblačno, a zatim razvedravanje. Ostaje i dalje topao vazduh. Jutarnja temperatura od 14 do 18 stepeni, najviša dnevna od 25 do 29. U Beogradu, posle oblačnog jutra, periodi sunčanog vremena i najviše 28 stepeni.

Nakon pretežno oblačnog jutra, tokom dana biće promenljivo vreme sa sunčanim intervalima. Samo se u brdsko-planinskim predelima sredinom dana tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša od 25 do 29. U Beogradu se, nakon oblačnog jutra, tokom dana očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura oko 17 stepeni, a najviša dnevna oko 28. U subotu se očekuje
Alo pre 24 minuta
Blic pre 40 minuta
Blic pre 40 minuta
Mondo pre 1 sat
Telegraf pre 1 sat
RTV pre 6 sati
RTV pre 0 minuta
RTS pre 25 minuta
Alo pre 24 minuta
Blic pre 40 minuta
Blic pre 40 minuta