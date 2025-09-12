UKRAJINSKA KRIZA Napadi na centar za obuku Zaporoške nuklearke, Moskvu i Lenjingrad; Počele vežbe Rusije i Belorusije Zapad-2025

RTV pre 37 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA Napadi na centar za obuku Zaporoške nuklearke, Moskvu i Lenjingrad; Počele vežbe Rusije i Belorusije…

KIJEV/MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.297. dan. Zvaničnici Kijeva su prethodnog dana vodili razgovore sa saveznicima i dogovarali zajedničku proizvodnju oružja. Dogovorena je proizvodnja granata u Ukrajini, kao i proizvodnja dronova presretača. Volodimir Zelenski je sa Kitom Kelogom govorio i o sankcijama Rusiji. Ukrajinske oružane snage izvele su napad dronovima na trenažni centar Zaporoške nuklearne elektrane, saopštila je pres-služba elektrane koju kontroliše Rusija. SB UN danas se sastaje povodom upada

Savet bezbednosti UN se danas sastaje kako bi predstavnici država članica tog tela razgovarali o upadima ruskih dronova u poljski vazdušni prostor. Ruska vojska je preuzela kontorlu nad naseljem Sosnovka u ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj oblasti, tvrdi Moskva. - Ukrajinski napad na Moskvu, oboreno devet dronova Ruske protivvazdušne jedinice uništile su ili oborile devet ukrajinskih dronova koji su se kretali ka Moskvi rano jutros, rekao je gradonačelnik ruske
UNBelorusijaSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiMoskvaUkrajinaRusijaPoljskaSB UNKijevVladimir Zelenski

