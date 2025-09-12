Rubio oštro reagovao na presudu Bolsonaru zbog pokušaja državnog udara: "Ovo je lov na veštice!"

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je u četvrtak da će Sjedinjene Američke Države "adekvatno odgovoriti na ovaj lov na veštice", nakon što je većina sudija Vrhovnog suda Brazila podržala osuđujuću presudu za bivšeg predsednika Žaira Bolsonara zbog pokušaja državnog udara nakon izbora 2022. godine. "Politički progon od strane sankcionisanog kršioca ljudskih prava Aleksandrea de Moraeša se nastavlja, dok on i drugi članovi brazilskog Vrhovnog suda
