Udes na Pupinovom mostu: Vozač teško povređen u opasnoj s-krivini

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć na Pupinovom mostu, na potezu između same konstrukcije i petlje Zbeg u smeru ka Borči i Pančevu, a povređena je jedna osoba.

Nezgoda se dogodila iz za sada nepoznatih razloga, povređen je vozač (45) koji je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar, a lekari su mu konstatovali teške telesne povrede. Na mestu nezgode intervenisalo je više patrola saobraćajne policije, kao i ekipe vatrogasaca koje su obezbeđivale teren. Kako je ispričao jedan od očevidaca, nezgoda se dogodila na delu puta gde se nalazi takozvana "s" krivina, koja je veoma nepregledna i može "lako da iznenadi vozače".