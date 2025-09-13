Izmene u gradskim linijama! Sutra javni prevoz ide drugim trasama zbog "Zemunskog polumaratona"

Alo pre 15 minuta
Izmene u gradskim linijama! Sutra javni prevoz ide drugim trasama zbog "Zemunskog polumaratona"

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će tokom održavanja sportske manifestacije "4. Zemunski polumaraton", koja je na programu sutra, u nedelju, 14. septembra, biti izmenjen javni prevoz u tom delu grada.

Navode da će u periodu od 8 do 14 časova važiti posebna organizacija saobraćaja na linijama javnog prevoza. Režim rada linija javnog prevoza menja se tokom manifestacije tako što će vozila sa linije 15 u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla i dalje redovnom trasom, a vozila sa linija 17 i 73 će u oba smera saobraćati ulicama Omladinskih brigada, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom,
