Beograđani, naoružajte se strpljenjem: Zbog polumaratona izmenjene trase gradskog prevoza

Tokom održavanje sportske manifestacije "4. Zemunski polumaraton", koja je na programu u nedelju, 14. septembra, od 8 do 14 časova, važiće posebna organizacija saobraćaja na linijama javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Režim rada linija javnog prevoza menja se tokom manifestacije na sledeći način: – vozila sa linije 15 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla i dalje redovnom trasom; – vozila sa linija 17 i 73 će u oba smera saobraćati ulicama Omladinskih brigada, Pariske komune, Tošin bunar, Teodora Hercla, Prvomajskom, Gornjogradskom, Ugrinovačkom, Filipa Višnjića (Dobrovoljačka u smeru ka Bloku 45), Cara Dušana i