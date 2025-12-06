Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

Nova pre 54 minuta  |  Autor: Beta
Jedna osoba lakše je povređena u saobraćajnog nezgodi i prevezena je u bolnicu, a noć je prošla mirno u odnosu kakve su obično vikendom, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Ova služba je noćas intervenisala ukupno kod dve saobraćanje nezgode, ali je bilo dovoljno da se za nekoliko osoba pruži pomoć na licu mesta. Ukupno je noćas intervenisala 123 puta od toga je 18 intervencija bilo na javom mestu. Intevencije su se uglavnom odnosila na hronične zdravstvene probleme.
