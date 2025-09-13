Loš dan za Rusiju Ukrajinci pogodili kritično mesto sa ogromne udaljenosti! (video)

Alo pre 1 sat
Loš dan za Rusiju Ukrajinci pogodili kritično mesto sa ogromne udaljenosti! (video)

U ruskoj rafineriji nafte u Baškortostanu izbio je danas požar nakon napada ukrajinskog drona, saopštio je načelnik regiona Radij Habirov.

On je napisao na Telegramu da je kompanija Bašnjeft danas bila izložena "terorističkom" napadu ukrajinskog drona, da nije bilo žrtava i da je pričinjena manja šteta, prenela je agencija RIA Novosti. 🔥 Attack UAVs flew over 1,400 km and hit the Novo-Ufimskaya Oil Refinery in Ufa, occupied Bashkortostan. Volga region. pic.twitter.com/LGVO4VlLgB — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇸🇪🇩🇪🇵🇱🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) September 13, 2025 Habirov je naveo da je ruska protivvazdušna odbrana
