Rhmz upozorava na nevreme! Beograd će biti kritičan, na udaru i ovi delovi Srbije
Alo pre 53 minuta
Republički hidrometeorološki zavod danas je objavio upozorenje na vremenske nepogode koje će sutra važiti na području Srbije
Kako su naveli, 14. septembra na teritoriji Srbije biće nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će posle podne biti izraženiji, sa većom količinom padavina za kratak vremenski period, lokalnom pojavom grada, jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih grmljavinskih procesa. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.