Nepal: Vojska uspostavila mir, prva žena premijer u istoriji zemlje

REUTERS/Adnan Abidi Sušila Karki je položila zakletvu i postala prva žena premijer Nepala

Bivša predsednica Vrhovnog suda Nepala, Sušila Karki, postala je privremena premijerka zemlje posle smrtonosnih antivladinih protesta tokom kojih je svrgnuta vlada.

Sedamdesettrogodišnjakinja je položila zakletvu tokom kratke ceremonije, postavši prva žena koja predvodi siromašnu himalajsku državu nakon što je postignut dogovor sa vođama protesta.

Više od 50 ljudi je poginulo u sukobima sa policijom tokom masovnih protesta izazvanih zabranom platformi društvenih medija, ali i optužbama da se elita bogatila dok narod grca.

Zabrana društvemih mreža je ukinuta vrlo brzo ukinuta, ali su se do tada protesti pretvorili u masovni pokret i nerede.

Besni demonstranti, mahom mlađi, zapalilili su parlament i vladine zgrade u glavnom gradu Katmanduu, primoravajući premijera KP Šarmu Olija da podnese ostavku.

Na ulice nepalske prestonice potom je raspoređena vojska i uspostavljen je mir.

Demonstranti su potom počeli da čiste i uređuju ulice i zgrade posle velikih nereda.

Nepalska vojska i dalje patrolira ulicama Katmandua dok se zemlja oporavlja od najgorih nemira u poslednjih nekoliko decenija.

Ograničenja u kretanju su samo nakratko ukinuta kako bi se stanovnicima omogućilo da kupuju osnovne namirnice.

Pogledajte video iz Nepala: Kako je Generacija Z srušila premijera za 48 sati

Premijer Šarma Oli ostavku je obrazložio rečima da želi da „otvori put ka ustavnom rešenju" za izlazak iz krize.

Njegova kuća je prethodno zapaljena, kao i domovi nekoliko drugih visokih zvaničnika, preneli su mediji.

BBC

Ko je privremena premijerka?

Sporazum predsednika Nepala i vođa protesta o imenovanju privremene premijerke postignut je posle višednevnih konsultacija.

U pregovorima su učestvovali i pravni stručnjaci.

Parlament je raspušten 12. septembra, a objavljeno je da će opšti izbori biti održani 5. marta sledeće godine.

Očekuje se da će Sušila Karki imenovati ministre u roku od nekoliko dana.

Ona se smatra neukaljanom ličnošću, a njeno vođstvo u privremenoj vladi podržavaju studentski lideri iz takozvanog pokreta „Generacija Z".

Nova premijerka je rođena u porodici sa bliskim kontaktima sa političkom dinastijom Koirala, iz najveće demokratske stranke u zemlji, Nepalskog kongresa, a kasnije se udala za tadašnjeg lidera Durgu Subedi.ja

Svojevremeno je rekla da je podrška njenog muža igrala glavnu ulogu na njenom putu od advokata do predsednice Vrhovnog suda Nepala 2016. godine.

Njenu vladu čekaju teški izazovi, pre svega uspostavljanje reda i zakona, obnova parlamenta i drugih ključnih zgrada koje su zapaljene i oštećene, i da uveri mlade koji žele promene i druge u Nepalu da će demokratija i ustavni poredak biti poštovani.

Još jedan ključni zadatak biće izvođenje odgovornih za nasilje pred lice pravde.

Imenovanje Karki za privremenu premijerku je kompromis koji je rezultat razgovora koje je ove nedelje posredovao načelnik nepalske vojske.

Oduševljeni prpripadnici Generacije Z izražavaju sreću i zadovoljstvo na društvenim mrežama zbog imenovanja Karki.

Ko je pokrenuo proteste?

Getty Images Antivladini demonstranti u Nepalu su navodno preoteli neke komade oružja od snaga bezbednosti

Neuspeli pokušaj njegove vlade da zabrani društvene mreže pokrenuo je demonstracije.

Tokom najvećih nereda u istoriji siromašne himalajske države, poginulo je više desetina ljudi dok je policija pokušavala da uguši proteste.

Ali organizatori protesta koji su se predstavili kao Generacija Z, ljudi rođeni kasnih 1990- i ranih 2000-ih, ogradili su se od nereda, paljenja i pljačkanja.

Protest 9. septembra, koji je „organizovala nepalska Generacija Z, sproveden je sa jasnom vizijom i traženjem odgovornosti, transparentnosti i okončanja korupcije", pisalo je u saopštenju demonstranata.

„Naš pokret je bio i ostao nenasilan i utemeljen na principima mirnog građanskog protesta", rekli su.

Šta je pokrenulo demonstracije u Nepalu?

NARENDRA SHRESTHA/EPA/Shutterstock Ovako izgleda zgrada Skupštine Nepala posle paljenja

Protesti su zahvatili Nepal pošto je vlada odlučila da zabrani 26 društvenih mreža, među kojima su Fejsbuk i Jutjub.

Posle izlaska velikog broja ljudi na ulicu, odluka je povučena.

Zabrana društvenih mreža, koje u Nepalu imaju milione korisnika, bila je samo okidač za erupciju nezadovoljstva među mladima, predvodnicima protesta.

Zabrani je prethodila kampanja na društvenim mrežama koja je opisivala luksuzan život dece političara - nepo dece, uz optužbe za korupciju.

Demonstranti su govorili da deca bogataša i političara dele na društvenim mrežama slike i priče o njihovim skupim putovanjima i stvarima, koje su kupili zahvaljujući korupciji, dok u državi postoji velika nejednakost između bogatih i siromašnih.

„Svima je važnija korupcija nego zabrana društvenih mreža", rekla je Sabana Budatoki za BBC.

„Želimo našu zemlju nazad - došli smo da zaustavimo korupciju", rekla je ova demonstrantkinja.

Zabranu društvenih mreža, vlast je obrazložila borbom protiv lažnih vesti, govora mržnje i onlajn prevara.

Prvog dana protesta snage reda upotrebile su vodene topove i gumene metke, a u neredima i metežu je bilo poginulih.

Ovakav odgovor vlasti izazvao je još veći bes demonstranata koji su i dan kasnije izašli na ulice, paleći vladine zgrade i upadajući u domove zvaničnika.

EPA/Shutterstock Demonstranti bacaju u vatru fotografiju premijera Šarma Olija koji je podneo ostavku, ispred zauzete zgrade skupštine

Zapaljeno je sedište Nepalske kongresne partije, koja je deo vladajuće koalicije, i kuća njenog lidera, Šera Bahadura Deube, bivšeg premijera.

Stotine demonstranata provalilo je i zapalilo zgradu parlamenta, razbijajući prozore i ispisujući grafite i antikorupcijske poruke po zidovima.

Zgrada je potom zapaljena.

Singha Durbar, veliki kompleks u gradu u kojem su kancelarije nepalske vlade, takođe je bio napadnut.

Vrhovni sud je objavio da je na neodređeno vreme odložio sva ročišta u tekućim slučajevima zbog velike štete.

„Pošto su dosijei predmeta, serveri i sudnica teško oštećeni u požaru, sva ročišta su odložena", piše u obaveštenju glavnog sekretara Vrhovnog suda.

Reuters Demonstranti pokušavaju da razbiju spoljni zid kompleksa u kome je zgrada parlamenta

Reuters Muškarac slavi držeći zastavu Nepala ispred zgrade parlamenta iz koje izbija dim

Reuters Policija privodi demonstranta

Reuters Demonstrant drži pušku otetu policiji

EPA/Shutterstock Demonstranti i policija sukobili su se prvog dana protesta u ponedeljak

EPA/Shutterstock Policija je upotrebila silu tokom demonstracija

