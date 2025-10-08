Raketnim napadima poslednjih dana, Kijev pokazuje SAD da namerava da koristi rakete „tomahavk“ za napad na civilne ciljeve, izjavio je specijalni izaslanik ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.

„U raketnom napadu Oružanih snaga Ukrajine ranjena je četvorogodišnja devojčica u Belgorodskoj oblasti. Oružane snage Ukrajine izvele su raketni napad na selo Moščono u Grajvoronskom okrugu. Dvoje odraslih i jedno dete povređeni su kada je pogođena privatna kuća... U proteklih nekoliko dana, nacisti su uz napade dronovima na civilne ciljeve dodavali i raketne. Zbog zahteva (Vladimira) Zelenskog da im se daju ‘tomahavci’, raketni napadi na stambene zgrade deluju