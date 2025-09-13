Britanska ambasada osudila Šešeljevo neovlašćeno objavljivanje podataka britanskih državljana

Beta pre 35 minuta

Britanska ambasada u Beogradu je danas saopštila da očekuje da će nadležne institucije Srbije reagovati na to što je predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj u programu TV Informer izneo "neosnovane optužbe i neovlašćeno objavljivanje ličnih podataka" britanskih stručnjaka.

"Britanska ambasada snažno osuđuje neosnovane optužbe i neovlašćeno objavljivanje ličnih podataka britanskih državljana od strane Vojislava Šešelja tokom intervjua na TV Informer 9. septembra", napisala je Ambasada ne mreži Iks.

U saopštenju piše da je Šešelj govorio o eminentnim članovima univerziteta iz Kembridža i saradnicima Britansko-srpske privredne komore koji su u poseti Beogradu tokom prve sedmice "šestomesečnog programa profesionalnog razvoja za vodeće pripadnike sprskog inovativnog ekosistema".

Ambasada ukazuje da su program nazvan "Polisi ignišon" (Policy Ignition) najavili u maju, tokom, kako je rečeno, veoma uspešne konferencije koju su organizovali u Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu.

Taj projekat je partnerstvo Koledža Hjus Hol (Hughes Hall) u Kembridžu i Britansko-srpske privredne komore s ciljem da "podrži učesnike programa u osnaživanju ekosistema inovacija, koji treba da vodi ekonomski rast Srbije", napisala je Ambasada.

Britanska ambasada ukazuje da taj program predstavlja važno priznanje potencijalu Srbije i značajnu investiciju univerziteta iz Kembridža u tehnološku budućnost Srbije.

"Velika je šteta što je gospodin Šešelj odlučio da na ovu pozitivnu investiciju uzvrati lažnim optužbama", navela je Ambasada i dodala da očekuje reakciju nadležnih institucija na "ovo neovlašćeno objavljivanje ličnih podataka".

(Beta, 13.09.2025)