Miting Srpske liste u Severnoj Mitrovici: "Glas za sl, glas za oslobođenje Mitrovice"

Srpska lista održala je danas predizborni miting u amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka u Severnoj Mitrovici, sa koga su pozvali okupljene da na lokalnim izborima 12. oktobra svoj glas daju Srpskoj listi i podrže kandidata za gradonačelnika Milana Radojevića i kandidate za odbornike ove liste.

Skup je počeo intoniranjem himne Republike Srbije „Bože pravde“, koju je izveo KUD „Kopaonik“. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek rekao je da je 12. oktobar dan kada će se građani osloboditi nelegalnih i nelegitimnih gradonačelnika i kada će Srbi preuzeti svoj grad i svoju sudbinu u svoje ruke. „Svima koji ste u ovom amfiteatru, onima u holu i ispred zgrade želim da se zahvalim što ste danas došli da podržite najveću, najjaču, najbolju srpsku stranku na Kosovu i