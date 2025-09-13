Srpska lista počela kampanju za lokalne izbore: Samo složni i jednistveni možemo da smenimo nelegalne gradonačelnike

Euronews pre 8 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Srpska lista počela kampanju za lokalne izbore: Samo složni i jednistveni možemo da smenimo nelegalne gradonačelnike

Predizborna kampanja za lokane izbore na Kosovu, započela je u ponoć i biće završena minut pre otvaranja biračkih mesta, 12 oktobra.

Od 93 politička subjekta, na izborima učestvuje i 12 srpskih političkih partija i građanskih inicijativa, među njima i Srpska lista, koja je danas održala predizbornu konvenciju u severnom delu Kosovske Mitrovice. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Srpska lista je poručila da samo jedinstvo, uz podršku države Srbije garantuje opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Kandidat za gradonačelnika severnog dela Kosovske Mitrovice Milan
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Srpska lista u ponoć počela izbornu kampanju: Samo složni i jedinstveni možemo da smenimo nelegalne gradonačelnike

Srpska lista u ponoć počela izbornu kampanju: Samo složni i jedinstveni možemo da smenimo nelegalne gradonačelnike

RTV pre 3 minuta
Miting Srpske liste u Severnoj Mitrovici: "Glas za sl, glas za oslobođenje Mitrovice"

Miting Srpske liste u Severnoj Mitrovici: "Glas za sl, glas za oslobođenje Mitrovice"

Blic pre 49 minuta
Miting Srpske liste u Severnoj Mitrovici: Glas za Srpsku listu, glas za oslobođenje Mitrovice FOTO

Miting Srpske liste u Severnoj Mitrovici: Glas za Srpsku listu, glas za oslobođenje Mitrovice FOTO

B92 pre 49 minuta
Miting Srpske liste u Severnoj Mitrovici Glas za sl je glas za oslobođenje Mitrovice!

Miting Srpske liste u Severnoj Mitrovici Glas za sl je glas za oslobođenje Mitrovice!

Alo pre 44 minuta
Miting Srpske liste u Severnoj Mitrovici: Glas za Srpsku listu, glas za oslobođenje Mitrovice

Miting Srpske liste u Severnoj Mitrovici: Glas za Srpsku listu, glas za oslobođenje Mitrovice

Telegraf pre 33 minuta
Srpska lista u ponoć počela izbornu kampanju: Elek poručio: "To je glas za opstanak srpskog naroda"

Srpska lista u ponoć počela izbornu kampanju: Elek poručio: "To je glas za opstanak srpskog naroda"

Blic pre 5 sati
Srpska lista počela izbornu kampanju Elek: Glas za Srpsku listu je glas za opstanak srpskog naroda

Srpska lista počela izbornu kampanju Elek: Glas za Srpsku listu je glas za opstanak srpskog naroda

Alo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoKosovska MitrovicaMetohijaKosovo i MetohijaIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Đilas traži ostavku Macuta: Premijer koga nema u javnosti nije premijer već avatar

Đilas traži ostavku Macuta: Premijer koga nema u javnosti nije premijer već avatar

N1 Info pre 23 minuta
Srpska lista u ponoć počela izbornu kampanju: Samo složni i jedinstveni možemo da smenimo nelegalne gradonačelnike

Srpska lista u ponoć počela izbornu kampanju: Samo složni i jedinstveni možemo da smenimo nelegalne gradonačelnike

RTV pre 3 minuta
Mesarović: Sve intenzivnija podrška države za mikro, mala i srednja preduzeća

Mesarović: Sve intenzivnija podrška države za mikro, mala i srednja preduzeća

RTV pre 3 minuta
Srpska lista počela kampanju za lokalne izbore: Samo složni i jednistveni možemo da smenimo nelegalne gradonačelnike

Srpska lista počela kampanju za lokalne izbore: Samo složni i jednistveni možemo da smenimo nelegalne gradonačelnike

Euronews pre 8 minuta
Mesarović: Sve intenzivnija podrška države za mikro, mala i srednja preduzeća

Mesarović: Sve intenzivnija podrška države za mikro, mala i srednja preduzeća

Telegraf pre 13 minuta