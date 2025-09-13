Početak predizborne kampanje: „Svi za brata Milana!!!“

Predizborna kampanja za predstojeće lokalne izbore na Kosovu počela je u subotu (13. septembar). Program je građanima prva predstavila Srpska lista, koja je napustila iste te institucije pre gotovo tri godine. Kako je to izgledalo?

Subota, 13. septembar u Severnoj Kosovskoj Mitrovici više desetina građana uputilo se ka Fakultetu tehničkih nauka u prepodnevnim satima gde je Srpska lista zakazala predizbornu konvenciju. Na putu ka FTN-u građanima je iz lokalnog kafića neko uz osmeh dobacio: „Gde ste ćaci“, aludirajući na Srpsku naprednu stranku. A, poslednja stanica tim građanima bio je miting Srpske liste. Sa zvučnika ispred FTN-a orila se Pastirska elegija, a jedna građanka zamolila je