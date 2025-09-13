Nato pokreće misiju "Istočna straža": Snažan odgovor na ulazak ruskih dronova u evropski vazdušni prostor

NATO danas pokreće novu misiju za jačanje odbrane istočnog krila Evrope kao odgovor na upade ruskih dronova u poljski vazdušni prostor ranije ove sedmice, izjavio je generalni sekretar Alijanse Mark Rute.

Rute je najavio da će operacija pod nazivom "Istočna straža" početi večeras i da će uključivati vazdušne i kopnene baze, preneo je Rojters. Govoreći o upadu ruskih dronova u poljski vazdušni prostor, Rute je rekao da je "to nepromišljeno i neprihvatljivo". "Ne možemo dozvoliti da ruski dronovi ulaze u saveznički vazdušni prostor", rekao je Rute. Prema njegovim rečima, do sada su se na učešće u misiji obavezale Danska, Francuska, Velika Britanija i Nemačka, a druge
