Kurir pre 4 sati  |  Beta
"Istočni stražar" Rute: Nato će ojačati odbranu na svom istočnom krilu

NATO je saopštio da će ojačati odbranu na svom istočnom krilu, posle nedavnog upada ruskih dronova u vazdušni prostor Poljske.

Alijansa će pokrenuti operaciju kako bi "dodatno ojačala naš položaj duž našeg istočnog krila", rekao je generalni sekretar NATO-a Mark Rute novinarima u Briselu. Naredba je već data za pokretanje operacije, nazvane "Istočni stražar", rekao je vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi, američki general Aleksus Grinkevič. Rute je rekao da operacija počinje narednih dana i da će učestvovati nekoliko zemalja Alijanse, među kojima Danska, Francuska, Velika
NATOBriselPoljskaDanskaFrancuskamark rute

