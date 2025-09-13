"Skinuli smo rukavice": Bivši vojni komandant Izraela potvrdio da je tokom rata u Gazi ubijeno i ranjeno 200.000 Palestinaca

Bivši izraelski vojni komandant, Herci Halevi, potvrdio je da je više od 200.000 Palestinaca ubijeno ili ranjeno u ratu u Gazi, te da „nijednom“ tokom sukoba vojne operacije nisu bile ograničene pravnim savetima.

Halevi se povukao sa mesta načelnika Generalštaba u martu, nakon što je predvodio Izraelske odbrambene snage (IDF) tokom prvih 17 meseci rata, koji se sada približava svojoj drugoj godišnjici. Penzionisani general je ranije ove nedelje, tokom sastanka sa zajednicom na jugu Izraela, izjavio da je više od 10% od 2,2 miliona stanovnika Gaze ubijeno ili ranjeno – više od 200.000 ljudi. Ova procena je značajna, jer je bliska trenutnim podacima koje pruža Ministarstvo