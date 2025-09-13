Hapšenje u Aranđelovcu: Osumnjičeni sa pištoljem igračkom opljačkao menjačnicu

Danas pre 4 sati  |  Beta
Hapšenje u Aranđelovcu: Osumnjičeni sa pištoljem igračkom opljačkao menjačnicu

Policija je uhapsila muškarca (38) iz Aranđelovca zbog sumnje da je danas opljačkao menjačnicu u tom gradu, saopštila je lokalna policijska uprava.

U saopštenju se Ž.T. (1987) tereti da je izvršio razbojništvo. „Sumnjiči se da je oko 15.30, maskiran, uz pretnju replikom pištolja od radnice jedne menjačnice u Aranđelovcu oduzeo veću sumu novca, a potom pobegao“, dodaje se. Policija je uhapsila osumnjičenog i kod njega pronašla više od 15.000 evra koje je, kako se sumnja, prethodno ukrao iz menjačnice. Kod Ž.T. je nađena replika pištolja, maska i rukavice, kao i manja količina praškaste materije za koju se
