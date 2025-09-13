„Policijski inspektor i agenti BIA su nam pretili i najavili hapšenja“: Niški studenti ipak „neće odustati“ od paralelnog skupa u vreme „protesta protiv blokada“

Danas pre 1 sat  |  Z. Miladinovic
„Policijski inspektor i agenti BIA su nam pretili i najavili hapšenja“: Niški studenti ipak „neće odustati“ od paralelnog…

Sedmoro studenata koje su danas kontaktirali navodni policijski inspektori i agenti Bezbednosno- informativne agencije (BIA), kako bi ih zastrašili pred sutrašnji protest, podneće protiv njih krivične prijave i pokrenuće postupak interne kontole, saopštili su niški studenti u blokadi.

Oni su najavili da će uprkos ovakvim „pretnjama“ i „zastrašivanjima“ sutra, 13. septembra, biti na protestu, koji će, prema još uvek nezvaničnim informacijama, biti održan paralelno sa provladinim „protestom protiv blokada“. „Studenti koje su bili kontaktirani su se uputili do policijske stanice gde će podneti krivičnu prijavu protiv navodnih policijskih inspektora i agenata Bezbednosno-informativne agencije. Takođe, nakon utvrđivanja identiteta pomenutih lica od
Krivokapić ponovo otkrio „teorije zavere“: Srbija, BIA i SPC mu krivi za sve - napao i mitropolite Metodija i Joanikija

Tužilaštvo u Prištini podiglo optužnicu zbog navodne špijunaže

Prištinsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Albanca zbog navodne špijunaže u korist BIA

Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo optužnicu zbog navodne špijunaže

Priština: Tužilaštvo podiglo optužnicu zbog navodne špijunaže za Srbiju

Kosovo podiglo optužnicu protiv Albanca osumnjičenog za špijunažu za Srbiju

Priština: Tužilaštvo podiglo optužnicu zbog navodne špijunaže u korist Srbije

„Policijski inspektor i agenti BIA su nam pretili i najavili hapšenja“: Niški studenti ipak „neće odustati“ od paralelnog skupa u vreme „protesta protiv blokada“

U AP: Kosovo i Metohija danas počinje izborna kampanja za lokalne izbore: Ukupno 12 srpskih stranaka i inicijativa

„Beogradom ne upravlja Šapić, nego Mali“: Stanković (Kreni-Promeni) kaže da Mali ne krije da vuče konce u gradu

Vučić želi da bude kao Lukašenko – da li može?

Pare su nam dali Mišković, Cepter, Hamović i Kostić

