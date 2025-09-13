„Policijski inspektor i agenti BIA su nam pretili i najavili hapšenja“: Niški studenti ipak „neće odustati“ od paralelnog skupa u vreme „protesta protiv blokada“

Sedmoro studenata koje su danas kontaktirali navodni policijski inspektori i agenti Bezbednosno- informativne agencije (BIA), kako bi ih zastrašili pred sutrašnji protest, podneće protiv njih krivične prijave i pokrenuće postupak interne kontole, saopštili su niški studenti u blokadi.

Oni su najavili da će uprkos ovakvim „pretnjama“ i „zastrašivanjima“ sutra, 13. septembra, biti na protestu, koji će, prema još uvek nezvaničnim informacijama, biti održan paralelno sa provladinim „protestom protiv blokada“. „Studenti koje su bili kontaktirani su se uputili do policijske stanice gde će podneti krivičnu prijavu protiv navodnih policijskih inspektora i agenata Bezbednosno-informativne agencije. Takođe, nakon utvrđivanja identiteta pomenutih lica od