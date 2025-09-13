Izložba Zastavinih automobila danas u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Petar Nikolić
Izložba Zastavinih automobila danas u Kragujevcu

U subotu, 13. septembra, na platou ispred Skupštine grada Kragujevca održava se 17. izložba Zastavinih automobila, u organizaciji Zastava Fun Cluba.

Manifestacija traje od 12 do 17 časova, a organizatori očekuju više od 100 vlasnika automobila iz cele Srbije i regiona bivše Jugoslavije. Svečano otvaranje zakazano je za 13 časova, dok program obuhvata i zabavne sadržaje – takmičenje u vuči automobila marke jugo i nošenju felni. Žiri će u 15 časova izabrati najlepše automobile, a od 16 časova planirana je promotivna vožnja od Skupštine grada do Muzeja „21. oktobar“ i nazad, tokom koje će posetioci moći da se
