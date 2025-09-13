Sjajne vesti za Delije: Klub otkrio kada mogu kupiti karte za Ligu Evrope!

Prodaja karata na meču između Zvezde i Železničara! Crvena zvezda ugostiće ekipu Železničara iz Pančeva u okviru osmog kola Superlige Srbije, a na toj utakmici će proslaviti 62. rođendan.

Pored toga, uprava je saopštila da će Delije moći da sebi obezbede karte za mečeve Lige Evrope pre početka utakmice. – Prvotimci Crvene zvezde se nakon reprezentativne pauze vraćaju obavezama u domaćem prvenstvu, a duel sa Železničarom biće i uvertira za večiti derbi, kao i predstojeće evropske izazove. Kapije stadiona biće otvorene za sve zainteresovane, uz organizovane fan zone i prateće sadržaje, saopštili su iz kluba. Crvena zvezda će 24. septembra dočekati
