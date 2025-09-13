Trener Zvezde Milojević: Teško mi je pao odlazak Šerifa Endiajea

“Nalaze se na visokom mestu na tabeli i sigurno protivnik koji teži da nametne svoj stil i igru, sa dosta brzih igrača i sistemom igre.

Ima igrača na koje treba obratiti pažnju i svakako se moramo dobro spremiti”, rekao je Milojević za klupski sajt. Fudbaleri Zvezde igraju u nedelju od 17 časova protiv Železničara iz Pančeva, utakmicu osmog kola Super lige Srbije. Crveno-beli su odigrali pet utakmica i osvojili svih 15 bodova u ligi, a Železničar je odigrao sedam utakmica i zauzima četvrto mesto na tabeli sa 12 bodova. “Železničar je jedna od najstabilnijih ekipa što se tiče prvenstva od početka.