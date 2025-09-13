Milojević: Teško mi je pao odlazak Šerifa

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Stamenić
Otišao je Šerif Endiaj iz Crvene zvezde i moraće trener Vladan Milojević da se privikne na tu činjenicu.

Šerif Endiaj nastavlja karijeru u Samsunsporu, a Milojeviću od napadača ostaju na raspolaganju Arnautović, Duarte i mladi Damjanović. „Sigurno je odlazak Šerifa, meni kao treneru koji je sa njim dugo sarađivao, teško pao. Svestan sam da je to neminovno u današnjem fudbalu. Mogu da kažem da je veliki profesionalac, kako na terenu, tako i van. Ćutao je, radio, mislim da je mnogo pomogao i u svakom slučaju mu želim sve najbolje u nastavku karijere“, rekao je
